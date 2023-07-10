Понедельник, 10 Июля 2023 20:22

АрмИнфо. Прежде чем критиковать спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, или посла США, представители арцахской власти должны дать оценку тем действиям лично премьер- министра РА Никола Пашиняна, которые позволяют западным дипломатам рассматривать Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана. Подобного мнения придерживается политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бениамин Матевосян.

В этом ключе он констатировал, что Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар назвал армянский Степанакерт "Ханкенди" и ожидаемо слова европейского дипломата вызвали шквал эмоций и негатива как в Армении, так и в самом Арцахе.

В связи с этой ситуацией Матевосян задал несколько вопросов властям НКР:

"Если Пашинян готов территории в самой Армении обозначать с использованием азербайджанских топонимов (Эйвазли и Чайзами), то сколько времени спустя он назовёт карабахский Степанакерт "Ханкенди"?

Понимают ли власти Арцаха, что раз 6 октября 2022 года в Праге Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана, то и Лачинский коридор - территория Азербайджана, и Баку имеет право установить в коридоре КПП?

Понимают ли власти Арцаха, что, если "Карабах - это Азербайджан", а Баку не позволяет армянам иметь вооруженные силы, то Армия обороны НКР должна быть расформирована?

Понимают ли власти Арцаха, что, если "Карабах - это Азербайджан", то Степанакерт должен именоваться "Ханкенди"?

Понимают ли власти Арцаха, что если "Карабах - это Азербайджан", то понятия "власти Арцаха" также уничтожено, и все госчиновники превратились в "элитных пленных"?".

Следовательно, продолжил он, прежде чем критиковать Клаара, или посла США, представители арцахской власти должны дать оценку тем действиям лично Никола Пашиняна, которые позволяют западным дипломатам рассматривать Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Араик Арутюнян не собирается по поводу озвученных выше вопросов "написать письмо" Николу Пашиняну? Или он как и раньше считает и говорит, что "Вы не понимаете, Никол тянет время?!", - задался риторическим вопросом полотолог.