Понедельник, 10 Июля 2023 20:20

АрмИнфо. Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году открылся картиной Джессики Вудворт <Лука>, в создании которого свою лепту внесла и Армения. Но не только участием актера Самвела Тадевосяна, сыгравшего одну из главных ролей, или тем, что изначально съемки планировались в Армении, чему воспрепятствовала война, а тем, что копроизводителем фильма выступает Армения в лице продюсера Анжелы Франгян.

Следует отметить, что фильм снят по мотивам романа итальянского писателя, художника Дино Буццати <Татарская пустыня> (1940г. - ред.), которую впервые экранизировал великий итальянский режиссер Валерио Дзурлини.

Герои фильма Вудворт существуют в плену иллюзий, абсурдность которых становится очевидной с приходом в крепость Кайрос воина Луки (актер Йонас Смулдерс). Его жажда крови и войны постепенно стихает на фоне теплой дружбы с двумя своими собратьями - Джеронимо (актер Джанго Шревенс) и Константином (актер Самвел Тадевосян), уход которых, а точнее то, каким образом они ушли, открывает глаза воина на реальную картину вещей, разрушает иллюзию о крепости Кайрос. Фильм завораживает, безусловно, в первую очередь игрой актеров, в числе которых дочь Чарли Чаплина - обворожительная Джеральдина Чаплин (генерал Крепости - ред.). Однако, в фильме мало диалогов, роль которых скорее в логичном соединении картин, на которых изображены <лица>, в которых зафиксированы камерой большие - полные страха, но и бесстрашные глаза, есть необъяснимо пленительная пластика и крупные художественные ракурсы, обнажающие красоту человека, как такового. Киноленту Джессики Вудворт стоит посмотреть не только из-за художественного замысла, но и ради последней фразы Луки, которой и заканчивается фильм, давая ответ на главный вопрос:

А во время презентации фильма в Ереване, художественный руководитель кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян задался другим не менее важным вопросом - <а имеем ли мы право на доброе кино?>. Вопросом на вопрос <когда на кинофестивале будет показано доброе кино?> он ответил в контексте событий в Арцахе, где уже на протяжении более чем полугода 120 тыс. армян находятся в азербайджанской блокаде. Аветисян сообщил, что когда <Золотой абрикос> в Ереване открывается фильмом <Лука>, в блокадном Степанакерте этим же фильмом закрывается фестиваль Sunrise. В зрительном зале в Ереване присутствовали режиссер картины Джессика Вудворт, актеры Йонас Смулдерс, Самвел Тадевосян и др., тогда как в арцахском кинозале находилась продюсер картины Анжела Франгян.

<И если человек не может присутствовать на показе своего же фильма, значит, мы не имеем право смотреть добрый фильм>, - констатировал Карен Аветисян.

Перед показом фильма <Лука> на большом экране показали видеообращение Анжелы Франгян, которая приветствовала ереванского зрителя из блокадного Арцаха. <Я там, где я должна быть>, - сказала в первую очередь продюсер.

Она придала важность тому, что, невзирая на блокаду, фильм приехал в Арцах. <Мы работали 5 лет над <Лукой>, и было запланировано, что съемки пройдут в Армении, но началась война. А сегодня в день премьеры мы передаем приветы в блокаде. Думаю, что это очень правильно выбранный фильм для описания нашей реальности. Каждый сделает свой вывод. Но для меня это в первую очередь выход из неопределенности, а мы уже очень долгое время в неопределенности:>, - сказала Франгян.

Отметим, что фильм <Лука> является коопроизводством Бельгии, Болгарии, Нидерландов, Италии и Армении. Участие Армении в проекте было поддержано Национальным киноцентром Армении, которому удалось наладить сотрудничество с болгарской стороной и получить для фильма совместное финансирование от фонда поддержки кинопроектов <Евримаж>.

Впервые фильм был представлен в январе 2023 года фильм в конкурсной программе Роттердамского международного кинофестиваля. После чего "Луку" показали на Международном кинофестивале в Остенде (Бельгия).

Напомним, что кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году проходит с 9 по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Кинофестиваль по традиции представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей.

В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали также лауреат Венецианского кинофестиваля, известный филиппинский режиссер Лав Диас, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.

Основные площадки фестиваля - кинотеатр <Москва> и Дом кино, традиционные рандеву пройдут в AGBU.