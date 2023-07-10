Понедельник, 10 Июля 2023 18:19

АрмИнфо. В городе Капан в Сюникской области Армении проходит международный музыкальный фестиваль. Музыкальное событие подобного размаха проходит в области впервые.

В течение 10 дней на фестивале, стартовавшем 4 июля, проходят мастер-классы и концерты с участием более 30 выдающихся артистов из Армении и всего мира. Все мероприятия будут бесплатными.

Торжественное открытие Капанского международного музыкального фестиваля ознаменовалось выступлениями таких известных деятелей искусства как Анны Саркисовой (США - фортепиано), Кристиана Эрбсло-Папазяна и Урсулыа фон Лербер (Швейцария - фортепиано), Армена Карамяна (Армения - фортепиано), которые выступают в лучших мировых залах.

В рамках Капанского международного музыкального фестиваля в качестве специальной выставки в Капанском музее современного искусства состоялась персональная экспозиция художника, трубача Айка Григоряна "Трансформация", а также прошли концерты Государственного симфонического оркестра Армении и концерт камерной музыки.

Во время концерта Госсимфонического оркестра под руководством главного дирижера Сергея Смбатяна прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джакомо Пуччини, Альфредо Каталани, Мартина Улиханяна и Арама Хачатряна, благодаря которым оркестр предстал перед зрителями во всей своей прелести исполнительского мастерства.

Особенно зал был потрясен бурной реакцией публики, когда оркестр исполнил "Вальс" Арама Хачатуряна, написанную к драме "Маскарад" Михаила Лермонтова. С оркестром выступили солисты Марианна Ширинян (фортепиано), Лианна Алексанян (сопрано), Ляна Улиханян (виолончель) и Тигран Авагян (труба).

Четвертый концертный день Капанского международного музыкального фестиваля был наполнен яркими впечатлениями. На этот раз Севак Аванесян, Карен Шахгалдян и Сона Барсегян пообщались с аудиторией посредством традиционной сессии вопросов и ответов.

Первая часть концертной программы была посвящена известному армянскому композитору Араму Хачатуряну. Пианист Айк Меликян исполнил "Токкат", "Поэму" и танец Эгины из балета "Спартак". Затем серию произведений Хачатуряна продолжили скрипач Карен Шахгалдян, пианисты Армине Григорян и Сона Барсегян, исполнив "Ноктюрн для скрипки и фортепиано", "Танец для скрипки и фортепиано", "Сюиту для двух фортепиано" и "Отрывки из балетов для фортепиано" в четыре руки.

Помимо этого была исполнена аранжировка "Танца с саблями" Хачатуряна для восьми рук, что стало сюрпризом для публики, и было встречено бурными овациями. В завершение вечера зрители наслаждались "Струнным квинтетом соль минор" Вольфганга Амадея Моцарта в четырех частях, завершившим концертную программу дня.

Фестиваль был бы нереален без муниципалитета Капана, Фонда "Капан", Зангезурского медно-молибденового комбината, и по непосредственной инициативе виолончелиста из Капана с бельгийскими корнями Севака Аванесяна. У зрителей есть еще 5 дней, чтобы насладиться известными музыкальными произведениями в исполнении профессионалов своего дела.