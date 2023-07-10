Понедельник, 10 Июля 2023 16:56

АрмИнфо. В посольстве Франции в Ереване был организован прием по случаю завершения главой делегации Европейского Союза в РА Андреа Викторин и послом Франции Анн Луйо своих дипломатических миссий в Армении.

Как сообщает посольство Франции в РА, Анн Луйо подчеркнула высокий уровень ее контактов с властями и обществом Армении, что позволило углубить двустороннее сотрудничество и подтвердить непоколебимую приверженность Франции Армении. Она также поблагодарила посла Викторин за большой вклад в сближение Армении и ЕС.