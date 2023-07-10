Понедельник, 10 Июля 2023 16:07

АрмИнфо. Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> Национального Собрания РА намерена отстранить от должности председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян. Проект решения НС представлен на сайте Национального Собрания.

Отмечается, что с инициативой об отстранении от должности оппозиционного депутата выступил руководитель фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян и секретарь фракции Артур Ованнисян.

Основным докладчиком по представленному проекту решения выступит депутат от правящей фракции Овик Агазарян.

20 апреля Товмасян, которая является депутатом НС от фракции <Честь имею>, в парламенте провела акцию протеста против выступлений премьер-министра Никола Пашиняна. Она заявила, что не уйдет с трибуны Национального собрания, чтобы в парламенте <не звучала ложь>. Ее и нескольких ее товарищей по команде силой вывели из зала заседаний.

После громкого инцидента Агазарян с трибуны заявил, что начинает процесс отстранения Товмасян от должности. Между тем, сама Товмасян считает, что начатый против нее процесс является политическим давлением.