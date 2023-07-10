Понедельник, 10 Июля 2023 14:47

АрмИнфо. Горизонтальные скважины начала прошлого века были найдены во дворе монастырского комплекса Амарас в ходе реставрационных работ.

Как сообщает Фонд "Луйс", при реставрации и благоустройстве территории монастырского комплекса перед входом во двор были обнаружены линейные участки, выложенные грубыми плиточными камнями.

Согласно сообщению, после частичной расчистки территории и снятия первых плит вскрылось внутреннее строение скважины. Учитывая, что она не очень глубокая, 25-30см, имеет линейный вид и направлена в сторону хозпостройки, на первый взгляд кажется, что это водоток.

Однако после изучения поперечных сечений скважины становится ясно, что находка не могла быть водотоком по следующим причинам: в этом районе во дворе нет источника воды, чтобы обеспечить его отвод; в западной части двора находится колодец, воду из которого не нужно отводить, в крайнем случае, можно было бы вывести в западном направлении, вырезав такое же количество и толщину стен, как и в настоящем случае; при строительстве любого водотока для подачи воды использовались глиняные трубы, а для отвода воды - каменные. А боковые вертикальные стены открытого колодца выложены рядом грубых камней, а раствора нет.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что скважина не использовалась для водоснабжения или водоотведения.

В начале прошлого века монастырский комплекс использовался колхозом. Именно поэтому, сегодня трудно сказать, для чего была построена скважина и для чего служила.

Авторская группа решила законсервировать колодец под армированным стеклом, сделав его видимым для посетителей.

В Фонде также напомнили, что продолжается реставрация монастырского комплекса Амарас, которая началась в сентябре 2019 году.