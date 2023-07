Понедельник, 10 Июля 2023 12:24

АрмИнфо. Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> ежегодно приглашает в Армению всемирно известных деятелей кино, отмечая их вклад в мировую киноиндустрии. Этот год, который юбилейный для кинофестиваля, не стал исключением.

В частности, в день открытия <Золотого абрикоса>, которое состоялось 9 июля в СКК им. Карена Демирчяна, с традиционной красной ковровой дорожкой, именитыми гостями, музыкой, вспышками папарацци, <Талерами Параджанова> (за вклад в мировое киноискусство) были отмечены французские режиссеры, продюсеры сценаристы - братья Дарденн - Жан-Пьер и Люк и японский режиссер, актер, сценарист Такеши Китано.

Вручая награду <Талер Параджанова> братьям Дарденн, художественный руководитель кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян отметил интересную деталь, которая открылась ему во время визита братьев-французов в Ереван. Оказалось, что одном из своих фильмов Жан-Пьер и Люк Дарденн использовали выражение величайшего армянского режиссера, гениального коллажиста, художника, сценариста Сергея Параджанова. <И сегодня Параджанов по воле или иронии судьбы вступает в диалог с братьями Дарденн>, - отметил Аветисян, вручая <Параджановский талер> выдающимся французским кинодеятелям.

<Сначала я думал, что братья Дарденн это о сценариях, потом пришло некоторое время, и я осознал, что они и о сценариях и об актерском мире. Спустя еще некоторое время ко мне пришло понимание того, что братья Дарденн это обо всем вместе, и не случайно что в истории Каннского кинофестиваля нет других режиссеров, кроме Жан-Пьера и Люка, которые удостаивались бы всех возможных номинаций, в том числе двух <Золотых пальмовых ветвей>, - подчеркнул он.

В свою очередь братья Дарденн отметили, что горды сегодня находиться в Армении, поскольку это страна, которая подарила миру большое количество важных деятелей искусства. Выразив благодарность за столь важную награду, Жан-Пьер и Люк Дарденны отметили необходимость поддержки государства в контексте содействия молодым искусствоведам в Армении, а также открытия в стране большего числа кинотеатров.

Для вручения <Талера Параджанова> японскому режиссеру, сценаристу и актеру Такеши Китано, на сцену поднялся один из основателей <Золотого абрикоса> Арутюн Хачатрян.

Отметив, что для него большая честь вручать эту награду, Хачатрян поделился одной историей былой давности, которая произошла с ним в Японии, когда в Токио был показан один из снятых им фильмов.

На просьбу организовать встречу с величайшим японским режиссером, ему назвали имя Такеши Китано, отметив, что это не только режиссер, но еще сценарист, актер, одним словом <бог японского кино>. <В то время мне не позволили встретиться с <богом>, и я был вынужден пригласить его в Ереван>, - подчеркнул Арутюн Хачатрян.

Получая <Талер Параджанова> японский режиссер рассказал, что дорога в Армению была очень трудной и длилась порядка 16 часов, которые прошли в турбулентности. <Находясь в таком состоянии, я только думал о том, что же за награду мне должны вручить? Но теперь я понимаю, что это очень важная награда, которая обязывает нас снимать еще более лучшие фильмы>, - сказал Китано, поблагодарив за оказанную честь.

Отметим, что кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году проходит с 9 по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Праздник кино открылся фильмом Джессики Вудворт <Лука>,

который был снят в сотрудничестве Армении с Бельгией, Нидерландами и рядом других стран. Примечательно, что одну из главных ролей в этой картине исполнил армянский актер Самвел Тадевосян. А закроется <Золотой абрикос> фильмом Атома Эгояна <Календарь>, которому в этом году исполнилось 30 лет. Помимо этого, будет представлена специальная программа, посвященная 100-летию армянского кино, а также пройдет первый в Армении ретроспективный показ фильмов Самуэля Хачикяна.

Кинофестиваль по традиции представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей.

В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали также лауреат Венецианского кинофестиваля, известный филиппинский режиссер Лав Диас, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.

Основные площадки фестиваля - кинотеатр <Москва> и Дом кино, традиционные рандеву пройдут в AGBU.