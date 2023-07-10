Понедельник, 10 Июля 2023 12:08

АрмИнфо. 11 июля будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Об этом 10 июля на заседании комиссии НС по труду и социальным вопросам сообщила председатель комиссии Эрикназ Тигранян.

По ее словам, на внеочередном заседании будут рассмотрены вопросы, получившие положительное заключение на заседаниях комиссий НС по труду и социальным вопросам, финансово-кредитным и бюджетным вопросам, по защите прав человека и связям с общественностью. Депутат сообщила, что внеочередное заседание НС станет последним перед началом осенней сессии, которая начнется 11 сентября.