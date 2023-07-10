Понедельник, 10 Июля 2023 11:01

АрмИнфо. День, который начался с обещания, снова закончился разочарованием и фрустрацией. Об этом написал накануне поздно вечером в своем микроблоге в Твиттер спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, видимо подразумевая сообщение о прекращении Азербайджаном газоснабжения Арцаха.

"Как неоднократно заявлял ЕС, крайне важно, чтобы поток энергоснабжения был восстановлен без ограничений, а также движение людей и товаров по Лачинскому коридору", - отметил он.

Вместе с тем он считает, что "подлинный диалог Баку-Степанакерт/Ханкенди должен начаться с целью предоставления альтернатив насилию, укрепления столь необходимого доверия и обеспечения достоинства". "Евросоюз с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана", - написал он в Твиттер.

Отметим, что предыдущий пост Клаара о возобновлении газоснабжения Арцаха был раскритикован как европейскими депутатами, так и его многочисленными его подписчиками.