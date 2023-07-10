Понедельник, 10 Июля 2023 10:50

АрмИнфо. Мы проводим нашу политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов. Так глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой разблокировать Кашатагский (Лачиснкий) коридор.

"Конечно, необходимо слушать эти призывы. Важно анализировать. И мы это делаем, даем адекватные реакции. Я думаю, что время показало, что для того, чтобы развиваться и решать вопросы в правильном направлении, азербайджанская сторона должна принимать и принимает системные меры. Азербайджанское государство имеет свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права. Мы проводим нашу политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов. Мы уверены, что эта политика принесет положительные результаты", - добавил министр.

Отметим, что Захарова уже неоднократно призывала Баку разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром в соответствии с обязательствами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Данный ответ Баку еще раз демонстрирует, что они взяли четкий курс на деарменизацию Арцаха и ни одна договоренность с этой страной не может внушать доверия. И лишь жесткие санкционные меры могут заставить Азербайджан выполнять взятые обязательства.