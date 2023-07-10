Понедельник, 10 Июля 2023 10:25

АрмИнфо. В Москве, в Храмовом комплексе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви состоялось собрание руководителей и представителей российско-армянских организаций и отдельных граждан РФ. Собрание прошло под председательством главы епархии ААЦ архиепископа Езраса.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, на собрании была осуждена критическая ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в условиях блокады Лачинского коридора Азербайджаном и вооружённых провокаций азербайджанской военщины.

Было отмечено, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обостряется с каждым днём, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора вопреки Заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, перекрытие азербайджанской стороной газо- и электроснабжения Нагорного Карабаха из Армении с точки зрения международного права является формой войны.

Отмечалось также, что акт азербайджанской агрессии в зоне миротворческой операции РФ с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, имевший место 28 июня и повлекший за собой гибель четверых карабахских военнослужащих, вновь подтвердил намерения Азербайджана <решить> нагорно-карабахский вопрос военным путём.

В этих условиях собрание приняло решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом защитить армян Нагорного Карабаха, в соответствии с обязательствами, добровольно принятыми на себя Российской Федерацией в ноябре 2020 года.

Собрание призвало руководство Российской Федерации принять меры по снятию блокады Нагорного Карабаха и обеспечению безопасности и свободной социально- экономической деятельности народа Нагорного Карабаха.

Собрание также заверило президента Российской Федерации, что подписавшие обращение общественные организации и граждане РФ готовы сделать всё от них зависящее для решения этих вопросов.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Вам известно, что в Нагорном Карабахе с каждым днём обостряется гуманитарный кризис в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора вопреки Заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также преднамеренного перекрытия азербайджанской стороной газо- и электроснабжения Нагорного Карабаха из Армении. С точки зрения международного права, блокада является формой войны.

Новый акт азербайджанской агрессии в зоне миротворческой операции РФ с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, имевший место 28 июня и повлекший за собой гибель четверых карабахских военнослужащих, вновь подтвердил намерения Азербайджана "решить" нагорно-карабахский вопрос военным путём. В годы Великой Отечественной войны с фашизмом малочисленный народ Нагорного Карабаха героически проявил себя, отправив на поля сражений десятки тысяч сыновей и дочерей, дал советской стране 34 Героя Советского Союза, 7 полных кавалеров ордена Славы, тысячи офицеров, десятки генералов и 5 маршалов!

Неонацисты сегодня пытаются уничтожить этот героический народ голодом, холодом, нищетой, попранием всех мыслимых и немыслимых человеческих прав, хотят заставить покинуть свою Родину, завладеть его землёй и уничтожить тысячелетнюю армянскую христианскую цивилизацию Арцаха.

Мы, российские граждане, подписавшие это обращение, просим Вас защитить нашу историческую Родину, армян Нагорного Карабаха, в

соответствии с обязательствами, добровольно принятыми Россией в ноябре 2020 года.

Призываем руководство Российской Федерации принять меры по: снятию блокады Нагорного Карабаха и обеспечению свободного перемещения по Лачинскому коридору людей и грузов из Армении в Нагорный Карабах и в обратном направлении; обеспечению безопасности и свободной социально-экономической деятельности народа этого древнего края, испокон веков ориентированного на Россию!

Мы заверяем Вас, что также готовы сделать всё от нас зависящее для решения обозначенных вопросов", - говорится в обращении.

Обращение подписали 43 общественные организации и 23 физлица.