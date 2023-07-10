Понедельник, 10 Июля 2023 10:10

АрмИнфо. Глава подкомитета безопасности и обороны комиссии по внешним отношениям Европарламента Натали Луазо раскритиковала спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.

Отметим, что накануне утром после сообщения о том, что Азербайджан возобновил подачу газа в Арцах, Клаар, в частности, написал: "Приятно было прочитать сегодня утром, что газоснабжение Ханкенди/Степанакерта восстановлено". Причем, как видно из твитта европейского чиновника, он не только стал использовать азербайджанского наименование столицы Арцаха - Ханкенди, но и поставил его в приоритет.

В этой связи европейский депутат обратилась к Клаару с вопросом, уверен ли он в том, что подача газа в Нагорный Карабах стабильна и продолжается?

"Вам "приятно читать", в то время, когда продолжается полная блокада Лачинского коридора? Вы должны использовать название Ханкенди и поставить это перед названием Степанакерт?

Европейский парламент хочет, чтобы Вы действовали, а не читали новости. Вы должны поддержать мирных жителей, попавших в блокаду, а не угождать тем, кто несет ответственность за эту ужасную ситуацию", - написала Луазо. Добавим, что Клаара подвергли резкой критики и его читатели, обвинив его в предвзятости.

Добавим также, что 9 июня Азербайджан на несколько часов восстановил подачу газа в Арцаха, а затем вновь перекрыл вентиль.