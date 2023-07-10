Понедельник, 10 Июля 2023 10:05

АрмИнфо. Франция назначила нового посла в Армении - это карьерный дипломат Оливье Декоттиньи, который в настоящее время является советником по иностранным делам.

Как сообщил почетный консул Армении во Франции Денис Джоркаефф в своем микроблоге в Твиттер, Декоттиньи возглавит французское дипломатическое представительство в Армении 21 июля текущего года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал соответствующий указ о назначении Декоттиньи 6 июля. На этом посту он сменит Анн Луйо, которая возглавляла французскую дипмиссию в Ереване с августа 2021 года.

Оливье Декоттиньи в 2015-2016 годах был дипломатом-резидентом Вашингтонского института. С 2012 по 2015 занимал должность второго советника в посольстве Франции в Иране, курируя ядерный портфель и региональную политику Ирана. До этого он служил в Министерстве иностранных дел Франции в Париже, где занимался военно-политическими вопросами, особенно операциями НАТО и ЕС в Ливии, на Балканах и Кавказе.