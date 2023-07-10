Понедельник, 10 Июля 2023 10:04

АрмИнфо. Накануне в Ереване стартовал международный кинофестиваль <Золотой абрикос>.

На своей странице в Facebook вице-мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что в ближайшие дни столица Армении станет одним из самых ярких мест в мире кино. <От киностудии им. Амо Бекназаряна, <Айфильма> и до наших дней армянское кино подарило поколениям неиссякаемые эмоции и знакомые эпизоды. Несомненно, одной из лучших традиций армянского кино является Международный кинофестиваль <Золотой абрикос>, 20-летие которого мы отмечаем вместе. В этом году <Золотой абрикос> также собрал деятелей и поклонников киноиндустрии. Со специальным визитом прибыл почетный гость фестиваля японский режиссер, актер и сценарист, телеведущий, обладатель премии <Золотой лев> Такеши Китано. Мы уверены, что гости нашего города получат удовольствие от кинопраздника под солнечным и теплым ереванским небом. И как представитель Еревана могу только сказать: добро пожаловать в Армению, добро пожаловать в Ереван, добро пожаловать, <Золотой абрикос>, - отметил вице-мэр.

Отметим, что председателем жюри фестиваля и почетными гостями стали обладательница <Золотого льва> Венецианского кинофестиваля, филиппинский режиссер Лав Диас, а также известный продюсер Филип Бобер, оскароносный продюсер Дженни Томас и ряд известных режиссеров. Международный кинофестиваль "Золотой абрикос", который пройдет с 9 по 16 июля, представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также в рамках программы "Ереванские премьеры" состоится показ фильмов из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей. Открытие фестиваля состоялось с показа фильма режиссера Джессики Вудворт "Лука" (Бельгия, Италия, Нидерланды, Болгария, Армения), премьера которого состоялась на Роттердамском фестивале. Одну из главных ролей в фильме вместе с Джеральдин Чаплин сыграл актер Самвел Тадевосян. На закрытии фестиваля будет показана новая цветная версия фильма канадско-армянского режиссера Атома Эгояна "Календарь". На фестивале будут показаны более двух десятков армянских фильмов в различных категориях, большая часть которых создана при поддержке Национального киноцентра Армении. Также будет представлена специальная программа, посвященная 100- летию армянского кино. В рамках фестиваля состоится первый в Армении ретроспективный показ фильмов одного из видных мэтров иранского кино Самуэля Хачикяна.