Понедельник, 10 Июля 2023 10:03

АрмИнфо. Население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой этнической чистки и геноцида. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на панельной дискуссии <Нарушенный мировой порядок: как стабилизировать мировую политику?> в рамках Форума Дубровник.

В начале свое выступления он коснулся партнерства между Арменией и ЕС, и напомнил, что в настоящее время РА проводит крупномасштабные демократические реформы, направленные на укрепление демократических институтов, защиты прав человека, независимой судебной системы.

По его заверению, это приближает Европейский союз к Армении, а Армению к Евросоюзу. "Неудивительно, что мы также изучаем новые перспективы сотрудничества или углубления отношений между Арменией и ЕС в различных областях, включая сферу безопасности: мы провели первое заседание Диалога между Арменией и ЕС по вопросам политики и безопасности", - отметил глава МИД РА.

Затем, Мирзоян представил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, а также подчеркнул угрозу этнической чистки в Нагорном Карабахе и абсолютную необходимость решения вопросов безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабахa.

"Не могу ограничиться лишь событиями, происходящими в Армении, поскольку ситуация с безопасностью также подразумевает некоторые темы, связанные с происходящим на Южном Кавказе и вокруг РА. Поскольку мы говорим о нарушенном мировом порядке, я должен сделать несколько замечаний по поводу тех внешних угроз и вызовов, с которыми сталкивается Армения. Сейчас мы говорим о нарушении мирового порядка, о нарушении международного права и норм. Обо всем этом мы говорили еще в 2020 г., когда Азербайджан развязал войну, агрессию против Нагорного Карабаха. Мы поднимали этот вопрос, однако в тот момент нас услышали лишь несколько стран мира, а сейчас все оказались лицом к лицу с ещё большей проблемой. Мы представляли наши проблемы, которые являлись частью ещё большей проблемы - грубых нарушений международных норм, с чем сегодня столкнулись все", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В этом ключе он обратил внимание присутствующих на тот факт, суверенная территория Республики Армения несколько раз подвергалась вторжению. "И в этом контексте я должен выразить нашу признательность ЕС в связи с быстрой ответной реакцией, что, кстати, возможно, было несколько неожиданно в случае с Европейским союзом. Таким образом, ЕС быстро принял решение направить миссию наблюдателей ЕС на межгосударственную границу между Арменией и нашим восточным соседом Азербайджаном с целью мониторинга. На данный момент наблюдатели ЕС находятся там и осуществляют свою миссию. Это существенный фактор стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном, за что мы благодарны", - отметил Мирзоян.

По его словам, однако, это лишь часть проблемы: есть также вопрос безопасности и прав армянского народа Нагорного Карабаха.

"Я думаю, что мы не можем закрывать на это глаза и делать вид, что этой проблемы не существует. Проблема существует, и она касается не только Армении, но и всех остальных. Население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой этнической чистки и геноцида. Если мировой порядок, о котором мы говорим и мечтаем, основан на ценностях, то у человечества ещё есть шанс.

Если речь идет о ценностях, то мы не можем остаться в стороне от решения этой проблемы, потому что, повторюсь, мы говорим о человеческих жизнях, а политика и есть про улучшение жизни людей. Таким образом, это сложная ситуация, которой нам необходимо заняться: во-первых, осознать, а во вторых, приложить еще больше усилий для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе. Такая возможность есть", - полагает Мирзоян.

Глава МИД Армении обратил внимание, что официальный Ереван вовлечен в переговорный процесс, пытается найти решения, хотя переговоры и мир очень похожи на танго.

"Нужен партнер, чтобы танцевать танго. Для установления мира также необходимо, чтобы сосед был готов заключить мир, долгосрочный мир. В одиночку можно развязать войну, но, к сожалению, в одиночку невозможно достичь долгосрочного мира. Итак, мы добросовестно участвуем в переговорах, но параллельно с переговорами мы все еще сталкиваемся с угрозой силой и применением силы, а также являемся свидетелями блокирования Нагорного Карабаха. Это даже не блокада, это осада Нагорного Карабаха. Уже довольно долгое время в Нагорный Карабах не поступают продукты питания и медикаменты. Люди находятся в осаде. И это проблема, которую, к сожалению, мы не можем решить в одиночку. Важна ваша поддержка. Я думаю, что у каждого есть или должна быть доля ответственности. Опять же, в случае, если мы хотим жить не в хаосе, а в порядке", - резюмировал он.

В рамках Форума Дубровник Арарат Мирзоян также провел несколько бесед с коллегами, участвующими в мероприятии.