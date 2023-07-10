Понедельник, 10 Июля 2023 10:02

АрмИнфо. Вопросы региональной безопасности обсудили в ходе встречи в Хорватии глава МИД Армении Арарат Мирзоян и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян представил своему коллеге последние события, связанные с безопасностью на Южном Кавказе, позицию армянской стороны по ключевым вопросам в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В контексте достижения долгосрочного мира была подчеркнута необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Были затронуты вопросы безопасности и гуманитарные проблемы, возникшие в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора и его агрессивных действий. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость конкретных международных шагов, направленных на предотвращение политики Азербайджана, нацеленной на проведение этничской чистки армян Нагорного Карабаха. Глава МИД РА подчеркнул, что с 15 июня азербайджанская сторона создает препятствия даже Международному комитету Красного Креста для свободного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах.

Собеседники обменялись мнениями также по вопросам двусторонних отношений между странами и их взаимодействия на международных площадках, включая приоритеты председательства Северной Македонии в ОБСЕ и существующие вызовы.