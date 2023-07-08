Суббота, 8 Июля 2023 14:52

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин провел беседу с коллегой из Армении Ваге Геворкяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональная и международная проблематика.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Кашатагском (Лачинском) коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом. Проанализирован ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг.

Затронуты вопросы сотрудничества России и Армении в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.