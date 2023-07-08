Суббота, 8 Июля 2023 14:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

Как сообщил сам Мирзоян в Твиттер, в ходе встречи были обсуждены текущие вызовы и вопросы сотрудничества. Отметим, что встреча Мирзояна с Бурич состоялась на полях форума Дубровник в Хорватии.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в Ереване 6 июля находилась высокопоставленная делегация СЕ. Визит состоялся по инициативе Генерального секретаря Совета Европы, чтобы на месте ознакомиться с региональными процессами и разработать план дальнейших действий.

Помимо официальных встреч, делегация посетила Сюникскую область, где провела встречи с губернатором области Робертом Гукасяном, исполняющим обязанности главы миссии ЕС Эриком Дикуме, а также с жителями Нагорного Карабаха, которые остались в Армении из-за перекрытия Лачинского коридора. Делегация также посетила Корнидзор и начало Лачинского коридора.