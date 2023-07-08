Суббота, 8 Июля 2023 13:24

АрмИнфо. За 5 рабочих дней инициативой <Айакве> было собрано 14,8 тысяч подписей, из них 10 тысяч в пунктах, расположенных в административных районах Еревана, 4,5 тысяч в областях, 330 подписи были собраны посредством электронной подписи. Об этом 8 июня на пресс-конференции сообщил координатор инициативы Аветик Чалабян, напомнив, что их задача до 19 августа собрать 50 тысяч подписей.

При этом он констатировал, что это данные за первую неделю. <У нас есть еще 6 недель, если мы продолжим в том же духе, то сможем собрать вдвое больше. Мы очень благодарны всем гражданам и еще раз подчеркиваем, что это гражданская инициатива, и подписывая ее, вы не подписываете ни для одной партии, потому что это не имеет никакого отношения к партиям>, - подчеркнул Чалабян.

Он также отреагировал на разного рода спекуляции касательно того, что эта инициатива может привести к новой войне. По его словам, <Айакве> никак не может привести к войне, а наоборот, будет способствовать установлению мира на достойных условиях.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.