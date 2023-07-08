Суббота, 8 Июля 2023 13:06

АрмИнфо. Постановление Международного суда ООН должно быть полностью выполнено Азербайджаном без каких-либо спекуляций и ложных интерпретаций текста. Об этом заявила пресс- секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

<Международный суд единогласно подтвердил свое постановление, обязывающее Азербайджан обеспечить беспрепятственный доступ через Кашатагский (Лачинский) коридор. Постановление Суда, которое ясно изложено и не менялось с 22.02.23 г., должно быть полностью выполнено Азербайджаном без каких-либо спекуляций и ложных интерпретаций текста>, - написала Ани Бадалян в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что Международный суд ООН 6 июля вынес решение в отношении запроса Армении о применении обеспечительной меры по делу Армения против Азербайджана в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что было обусловлено установкой Азербайджаном блокпоста в Кашатагском коридоре.

Суд подтвердил свое решение от 22 февраля 2023 года, которым обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Кашатагский коридор. В то же время суд постановил, что на данный момент нет необходимости во внесении дополнений в решение от 22 февраля 2023 г.

У МИД Азербайджана своя интерпретация вердикта Суда. Так, накануне комментируя решение Международного суда по коридору, в Баку заверили, что этим вердиктов Суд <признал законность КПП установленного АР>. В азербайджанской интерпретации решения суда легитимируются все действия Бакинских властей по удушению Арцаха.