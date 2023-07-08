Суббота, 8 Июля 2023 11:08

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщается в информационном бюллетене МО РФ за 7 июля, на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

<Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту>, - говорится в сообщении военного ведомства.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.