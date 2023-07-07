Пятница, 7 Июля 2023 18:59

АрмИнфо. Ситуация в арцахском вопросе изменится, если сменятся переговорщики. Об этом 7 июля журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян.

Он отметил, что накануне внимательно слушал инициативу бывшего министра иностранных дел РА Вардана Осканяна, предложившего предоставить ему мандат и группу дипломатов, и он в течение трех месяцев в корне изменит переговорный процесс в пользу армянского народа, но при условии, что премьер-министр РА Никол Пашинян будет в течение всего этого периода времени молчать. <То, что предлагает Осканян, вполне реализуемо и логично. Конечно, ситуация тяжелая, сложностей и проблем очень много, но не считаю, что ситуацию нельзя выправить>, - сказал Серж Саргсян, добавив, что самым лучшим решением проблемы была бы смена власти. <Но если смогут договориться о том, что группа дипломатов начнет работать руководством Вардана Осканяна, а другие должны будут молчать, вполне возможно, что это будет реализовано, хотя не уверен, что представители действующей власти могут прийти к подобной договоренности>, - сказал третий президент РА.

Отвечая на вопрос об обвинениях в выводе прежними властями Арцаха из переговорного процесса, Серж Саргсян заметил, что подмена реальности пиаром, является настоящим злом. <Но если этим занимается высокопоставленный чиновник, он также становится злом. Аморально в целях спасения собственной шкуры клеветать на других. В этих обвинениях в адрес <бывших> есть огромная доля клеветы. Психологи считают, что лгуны в конечном итоге приходят к тому, что начинают верить своей же лжи. Надеюсь, что речь идет о последней стадии лжи>, - заметил третий президент РА.

Он добавил, что во внутриполитической жизни страны грядут события. <Иначе и быть не может. Вы представляете себе руководителя государства, который заявляет о том, что во время 44-дневной войны военные более 10 раз обманывали его. Как можно, когда человека более 10 раз обманывают, а он этого не ощущает. Какими же способностями или знаниями должен обладать подобный человек? Вся трагедия заключается именно в этом, и ни в чем другом>, - подчеркнул Серж Саргсян.