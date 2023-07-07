Пятница, 7 Июля 2023 18:59

АрмИнфо. Армяно-российские отношения регулярно подвергаются различным испытаниям, что часто приводит к кризису взаимных ожиданий. Подобное мнение выразил глава ОО <Диалог> Юрий Навоян в ходе пресс-конференции 7 июля.

Он заметил, что есть несколько факторов, способствующих формированию этого кризиса, которые также препятствуют развитию отношений. В этой связи Навоян назвал примитивное представление межгосударственных отношений и политических процессов. <Часто представители политических и экспертных кругов Армении и России упрощают тот или иной процесс, создавая среди общественности в отношении друг друга черные и белые стороны и разделительные линии>, - сказал общественный деятель.

Он также указал на отрицательное взаимовосприятие и ненадлежащий уровень взаимопонимания. Граждане Армении и России, по словам Навояна, имеют преувеличенное представление друг о друге, и часто крайне болезненно воспринимают то или иное политическое решение или подход.

И в качестве последнего фактора, председатель общественной организации назвал отсутствие институциональной систематизированности отношений между РА и РФ. <Мы видим, что очень часто политические решения персонализируются и проецируются на межгосударственные отношения>, - сказал он.

В связи с этим Навоян подчеркнул, что необходимо усилить механизмы диалога и модернизировать повестку межгосударственных отношений, чтобы последняя соответствовала своему предназначению и была убедительной для общественности двух стран. <Часто проходят протокольные встречи, по итогам которых публикуются важные тексты, но они неубедительны для граждан. Поэтому, считаю, что есть нехватка в институциональных механизмах для диалога>, - подчеркнул он.

При этом глава ОО заметил, что армяно-российские межгосударственные отношения соответствуют жизненным интересам армянского народа и перспективам развития Республики Армения, поскольку включают все необходимые направления, включая от военно-политического, заканчивая экономическим, гуманитарным и др.

Вместе с тем Навоян заметил, что армянская диаспора РФ является серьезным фактором, как в плане перспективного развития России, так и в роли связующего звена в межгосударственных отношениях.