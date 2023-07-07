Пятница, 7 Июля 2023 18:51

АрмИнфо. 9- 16 июля в Ереване состоится 20-й международный юбилейный кинофестиваль <Золотой абрикос>, в рамках которого в Армению прибудут деятели мирового кинематографа, чтобы представить любителям кино свой опыт и искусство. В этом году к проведению фестиваля в качестве генерального спонсора присоединилась и Группа компаний <Team>. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно источнику, <Гранд Отель Ереван>, входящий в Группу компаний, всегда находится в центре важнейших культурных событий, происходящих в стране. С самого начала сотрудничества <Гранд Отель Ереван> стал домом для всех важных событий и мероприятий, которые проходят во время фестиваля.

В 1935 году Арам Хачатрян создал первую армянскую песню на специально поставленном рояле в комнате кинорежиссера Амо Бекназаряна в гостинице <Ереван> к звуковому фильму "Пепо". Спустя годы в 20 веке легенда кинематографа Сергей Параджанов разработал здесь эпизоды фильма "Цвет граната".

<Мы рады, что Группа компаний <Team> в лице гостиницы <Гранд Отель Ереван> является одним из главных спонсоров фестиваля в этом году. Мы благодарим вас за поддержку и благодарны за то, что группа компаний <Team> находится на стороне фестиваля и армянского кино и при их поддержке вносит свой вклад в развитие и продвижение индустрии кино. Мы также рады, что Группа компаний <Team> также разделяет миссию фестиваля. Надеемся, что наше совместное плодотворное сотрудничество будет носить непрерывный характер, укрепляясь еще больше>, - говорит режиссер и художественный руководитель Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян.

Открытие кинофестиваля стартует с фильма режиссера Джессики Вудворт <Лука> (Бельгия, Италия, Нидерланды, Болгария, Армения), премьера которого состоялась на фестивале в Роттердаме, а на закрытии будет продемонстрирована новая версия фильма <Календарь" режиссера Атома Эгояна, которая будет показана по случаю 30-летия создания фильма.

Среди почетных гостей фестиваля - братья Дарден, двукратные обладатели <Золотой пальмовой ветви> Каннского кинофестиваля, а также обладатель <Золотого леопарда> кинофестиваля в Локарно, португальский режиссер Петро Коста, который проведет в рамках фестиваля специальный мастер- класс с авторами фильмов короткой конкурсной программы <Кориз>.

Следует также отметить, что в этом году исполняется 100 лет армянскому кинематографу, к которому подготовлена отдельная специальная программа.

Торжественная церемония открытия Международного фестиваля <Золотой абрикос> состоится 9 июля в 18:00, в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна. Ереванский Дом Кино и кинотеатр <Москва> - основные площадки фестиваля. Традиционные рандеву состоятся и в AGBU.