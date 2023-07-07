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 Пятница, 7 Июля 2023 18:12
Александр Аванесов

Серж Саргсян: Армен Ашотян является политическим заключенным 

Серж Саргсян: Армен Ашотян является политическим заключенным 

АрмИнфо. Заместитель председателя Республиканской партии Армении, бывший министр образования и науки РА Армен Ашотян является политическим заключенным.  Об этом 7 июля журналистам заявил лидер РПА, третий президент РА Серж Саргсян.

Он отметил, что   Ашотян был изолирован по причине каких-то опасений со стороны властей, в том числе, от внутриполитических процессов, отношений с международными партнерами.  Саргсян сослался на публикуемые социологические опросы. <Посмотрите, что думает большинство граждан страны по этому поводу. В политическом характере данного вопроса нет ни капли сомнений. Когда возбужденное четыре года назад уголовное дело замораживается, того же Армена Ашотяна не допрашивают, а потом придумывают небылицы о якобы нарушении последним условий меры пресечения, меняют эти условия и изолируют Ашотяна. Для всех очевидно, что все это сфабриковано>, - подчеркнул  третий президент РА.   

Отметим, что 15 июня заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца.  Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.

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