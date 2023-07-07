Пятница, 7 Июля 2023 18:12

АрмИнфо. Заместитель председателя Республиканской партии Армении, бывший министр образования и науки РА Армен Ашотян является политическим заключенным. Об этом 7 июля журналистам заявил лидер РПА, третий президент РА Серж Саргсян.

Он отметил, что Ашотян был изолирован по причине каких-то опасений со стороны властей, в том числе, от внутриполитических процессов, отношений с международными партнерами. Саргсян сослался на публикуемые социологические опросы. <Посмотрите, что думает большинство граждан страны по этому поводу. В политическом характере данного вопроса нет ни капли сомнений. Когда возбужденное четыре года назад уголовное дело замораживается, того же Армена Ашотяна не допрашивают, а потом придумывают небылицы о якобы нарушении последним условий меры пресечения, меняют эти условия и изолируют Ашотяна. Для всех очевидно, что все это сфабриковано>, - подчеркнул третий президент РА.

Отметим, что 15 июня заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.