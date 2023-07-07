Пятница, 7 Июля 2023 17:56

АрмИнфо. В суд передано уголовное дело в отношении офицеров вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, в октябре 2020 года командиры воинской части и батальона отказались от несения военной службы. В частности, полковник А.Г., будучи командиром м мотострелкового полка, имея возможности остановить продвижение противника огнем всех средств боевой техники, 15 октября 2020г. около 14:00 не выполнил отданный в установленном порядке устный приказ своего непосредственного начальника, генерал-майора А.П., противостоять противнику, оказать ему сопротивление, остановить его продвижение. А.Г. в качестве оправдания привел причину того, что находится в состоянии морально- психической депрессии, отказываясь идти на передовую и руководить личным составом.

В другом уголовном производстве получена информация о том, что подполковник С.М., занимая должность командира 1-го стрелкового батальона N-й воинской части, 15 октября 2020 г. около 15:30, открыто отказался от исполнения своих воинских обязанностей, что сопровождалось их фактическим прекращением. В частности, подполковник С.М., имея возможность остановить продвижение противника огнем всех средств боевой техники, не выполнил устного приказа своего непосредственного начальника, генерал-майора А.П.