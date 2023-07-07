Пятница, 7 Июля 2023 17:55

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял генерального директора Совета Европы по правам человека и соблюдению законности Кристоса Якумопулоса и директора по политическим и иностранным делам Мирослава Папа.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, замглавы МИД представил гуманитарные вызовы, с которыми столкнулся народ Нагорного Карабаха в результате незаконной блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, а также ограничения прав человека. В этом контексте собеседники коснулись возможной роли Совета Европы с учетом его мандата и сферы деятельности, а также подчеркнули важность недавно принятой резолюции ПАСЕ под названием <Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор>.

Паруйр Ованнисян представил последние события в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и вопросы, связанные с решением прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха.

На встрече также был обсужден ряд вопросов повестки дня партнерства Армения-СЕ.

Отметим, что высокопоставленная делегация СЕ посетила Армению по инициативе Генерального секретаря Совета Европы, чтобы на месте ознакомиться с региональными процессами и разработать план дальнейших действий.

Помимо официальных встреч, делегация посетила Сюникскую область, где провела встречи с губернатором области Робертом Гукасяном, исполняющим обязанности главы миссии ЕС Эриком Дикуме, а также с жителями Нагорного Карабаха, которые остались в Армении из-за перекрытия Лачинского коридора. Делегация также посетила Корнидзор и начало Лачинского коридора.