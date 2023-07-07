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 Пятница, 7 Июля 2023 17:14

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00  абоненты-жильцы жилых домов 13,14, 15, 16, 17 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 15, 17 в 1-ом Араратском массиве, абоненты-жильцы жилого дома 18 на улице Кургинян, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутян, частные дома на улице Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00  частные дома 51-73 на 9-ой улице; 35-74 на 16-ой улице; 45-92 на 44-ой улице; 1-40 на 46-ой улице Нор Ареша и 50-ая улица в Нор Ареше;

11:00-16:00  жилые дома 1, 3, 5 на улице Микояна, 2, 4 на улице Мари, 59 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00  национальная галерея Армении, частные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, абоненты-жильцы жилых домов 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2-8 на улице Киевяна, жилые дома 72/3-74 и 74/2 на улице Заряна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Нораван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Агарак и Ахдзк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Азаташен;

10:00-13:00  частично села Ехегнаван, Лусашох;

11:30-13:30 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Хачик;

в Котайкской области:

10։00-13։00  община Каренис, станция компании “Юком”, христианская церковь Евангелистского вероисповедания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично общины Арзакан и Агверан; станции компаний ‘Юком”, “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00  частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, дочернее предприятие “Гранит”, ЗАО “Веолиа Джур”, воинская часть, собственники “С. Акобян”, “М. Исагулян”, “Г. Исуц”, “Г. Арутюнян”, “Э. Ованнисян”, “А. Акобян”, “А. Мкртчян”, “З. Симонян”, “А. Самсонян”, “А. Петросян”, “Г. Галстян”, “А. Агамалян”, “В. Мелоян”, “А. Мелконян”, “Х. Хачатрян”, ООО “Аргишти”, кварталы “Миш”, “В. Мовсисян”, “Котеджнер”, “Нор Дпроц”, “Цирананоц”, “Юсисаин”, “Гахут”, ‘Хин Манкапартез”, ЗАО ‘Неврологическая клиника”, детский сад “Арусяк” в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00  население Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00  население Ераноса, Вардадзора, Дзорагюха, Цаккара, Цовасара, Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–16:30  население Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); население Цовинара, Арцваниста полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

09:30-15:30  села Даштадем, Дзюнашох, Пахахбюр, Мецаван, Михайловка;

в Ширакской области:

11:00-17:00  села Мармашен, Айкаван и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Каджаран;

11:00-12:00 село Аревис;

12:00-13:00 село Танаат;

13:00-14:00 село Тасик;

14:00-16:00 частично село Ашотаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 11, 12 на улице Чехова, 42, 50 на улице Манташяна, 7 на улице Шевченко, жилые дома 54, 56, 58․ 60, 62 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улице Мартикяна и на 2-ом переулке Мартикяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 3, 4А, 4Б, 6, 10 во 2-ом квартале Давташена; жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна, частные дома, прилегающие к улице Д. Бека, частные дома квартала “Саргсашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 32/2 на улице Лвовяна в 7-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 45-70 на улице Атояна;

11:00-17:00  частные дома 11-61 на 11-ой улице Айгестана, абоненты-жильцы жилых домов 10-16 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 65/2-71 на пр. Баграмяна, частные дома 1-5 на улицах Шоврояна, Севака, Райниса, жилые дома 1, 1 А, 3, 4/2-4/4, 5, 7, 8/1, 10, 11А-17, 12-14, 14/3, 14А, 18-22, 26-32 на улице Киевяна, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, жилые дома 10/1-51, 12-33, 16-18, 22, 63/1-65, 65А, 67 на улице Орбели, частные дома 2 на 6-ой улице кв. “Канакер”, 1-34 на 7-ой улице, частный дом 7 на 2-ом переулке улицы Фанарджяна, частные дома 5/1, 6, 7/1, 27, 28 на улице Фанарджяна, жилые дома 85-89 на пр. Баграмяна, жилые дома 31, 31/1 на улице Ерзнкяна, частные дома 8-26, 40-51 на улице Севастополян, жилой дом 1 и частные дома 2-12А на улице Думани, жилые дома 43-55 на улице Севака, частный дом 28/7 на улице Улнеци;

в Армавирской области:

10:00-12:00 село Вананд;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  частично город Талин; села Акунк, Егник, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик, Иринд;

в Котайкской области:

11։00-15։00 ОАО “Раздани ЧШШ”, ресторан “Амберд”, цех по обработке камня “А. Апоян”, ресторан “Пандок”, ООО ‘МАВА”, ООО ‘Голдстар холдинг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00  население Дзорагюха полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00  население Неркин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–16:30 население Варденика полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00  села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

в Сюникской области:

10:00-13:00  села Брнакот, Ашотаван, Ацаван, Салвард, Тасик, Танаат, Аревис, Бнунис, Тороник;

11:00-12:00  жилые дома 5, 7, 9 на улице Исраеля Ори, 4б, 8 на улице Воротан в городе Сисиан;

12:30-13:30  жилые дома 2а, 4а на улице Воротан, 2а на улице Ширванзаде в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 08000018

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