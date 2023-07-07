Пятница, 7 Июля 2023 16:40

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении состоялась встреча с делегацией экспертов отдела транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СК РА.

Экспертная группа находилась с рабочим визитом в Армении в рамках внебюджетной программы <Развитие потенциала в области предупреждения и борьбы с киберпреступлениями в Армении и усиление возможностей>, реализуемой ОБСЕ в целях оценки потребностей для создания в Комитете базы данных в области киберпреступлений.

Приветствуя миссию экспертов ОБСЕ в Армению, заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян подчеркнул необходимость создания базы данных как на национальном, так и на международном уровне в плане повышения эффективности борьбы с преступностью и расследования преступлений.

Арсен Айвазян подробно представил процесс законодательных и технологических реформ, осуществляемых в Армении в направлении внедрения <цифрового предварительного следствия>. Он отметил, что поставлена задача развить компонент объединения и анализа собранной криминальной информации с внедрением для этого новых технических и программных решений. Принимая во внимание тот факт, что согласно требованиям Уголовно- процессуального кодекса РА, с 1 сентября 2023 года предварительное следствие будет проводиться в цифровой форме, поэтому в этих условиях осуществление криминологических аналитических работ по сформированным цифровым данным будет еще более важным. Различные фильтры, внедряемые через программное обеспечение, и проводимая в результате аналитическая работа позволит значительно повысить показатели раскрываемости преступлений, а также снизит нагрузку на следователей. По словам заместителя председателя Следственного комитета РА, оценка потребностей, основанная на изучении передового международного опыта, позволит выбрать наилучшую для Армении модель уголовной базы данных.

Эксперты ОБСЕ отметили, что, по их наблюдениям, Армения добилась достаточно больших успехов в сфере цифровизации предоставления услуг в системе государственного управления, развития новых технологий. Последнее является важной предпосылкой для реализации идеи базы данных в сфере преступлений. Эксперты, приветствуя инициативы Следственного комитета РА в цифровой сфере, подчеркнули возможности поиска институциональных и принципиальных решений проблемы, отметив, что в ведущих государствах создаются подразделения, выполняющие функцию аналитического центра для выполнения этих функций, которые оснащены необходимыми техническими и профессиональными ресурсами. Эксперты выразили надежду, что результаты их исследований и предложения, которые будут представлены, помогут реализовать вышеуказанный план.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных со сбором и обменом данными о киберпреступлениях и связанных с ними преступлениях, существующий потенциал, ожидания Следственного комитета РА, европейский опыт, а также ограничения обмена данными. Стороны подчеркнули тот факт, что запуск такой базы данных будет способствовать интеграции Армении в международные контактные сети по борьбе с преступностью и повысит эффективность борьбы с другими преступлениями транснационального характера, непосредственно связанными с киберпреступлениями, в частности, отмывание денег, торговля наркотиками, а также преступления, совершенные с использованием криптовалют.