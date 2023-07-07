Пятница, 7 Июля 2023 16:05

АрмИнфо. Преобладающее большинство респондентов в Армении следили за речью премьер-министра Никола Пашиняна на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44- дневной войны 2020 года, но не поверили его откровениям. Об этом свидетельствуют результаты опроса " In Nikol ?Veritas", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, слушали ли они выступление премьера в комиссии, 67.2% опрошенных ответил да, еще 32.8% - нет.

При этом сказанному премьером полностью доверяют лишь 15.4% респондентов, еще 13% - скорее доверяют, 10.7% - скорее не доверяют, 56 % сказали, что вообще не доверяют, еще 4.9 % затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 21 июня по 24 июня текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.