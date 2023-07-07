Пятница, 7 Июля 2023 15:46

АрмИнфо. Около половины респондентов в Армении считают, что в стране есть политзаключенные. Об этом свидетельствуют результаты опроса " In Nikol ?Veritas", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, 49.2% опрошенных считают, что в Армении есть политзаключенные, еще 30.7% - что нет, еще 20.1 % затруднились ответить. В качестве политзаключенного 46.2% респондентов назвали зампреда РПА Армена Ашотяна, 24% - председателя партии <Общественный голос> Артака Галстяна, еще 20% - избранного мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, 39 % - затруднились ответить, 3.1% - дали иной ответ.

Причем, в ходе опроса сделанного в период с 10 по 27 июня 2020 года, отвечая на тот же вопрос лишь 23.8% респондентов сказали, что в стране есть политзаключенные, еще 39.1% затруднились ответить, а 37.1% - сказали, что таковых нет. Тогда же, 16.4% респондентов политзаключенным назвали второго президента Армении Роберта Кочаряна, еще 3.4% - экс-главы союза добровольцев <Еркрапа>, генерала Манвела Григоряна, еще 2.1% - главу партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна. Тогда же 78.2 % - отказались или затруднились называть имя.

Вместе с тем, на вопрос, является ли арест Ашотяна результатом его активной критики в адрес Никола Пашиняна и действующих властей 24% ответили однозначно да, еще 17.1% ответили - скорее да, 12.9% - скорее нет, 19.8% - однозначно нет, еще 26 % затруднились ответить.

На вопрос, за какую силу будут голосовать на предстоящих в сентябре столичных выборах, 10% респондентов сказала за правящий <Гражданский договор> в лице Тиграна Авиняна, 8.2% - проголосуют за бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, 5.3% - за сына второго президента РА - Левона Кочаряна в лице блока <Айастан>, 4.5% отдадут голоса за РПА, в пятерку также вошел Артак Галстян из партии Общественный голос с

3.2%.

Примечательно, что 16.4% ответили, что не отдадут голоса ни за кого,

13.5% - не примут участия в выборах, еще 30.2% во все затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 21 июня по 24 июня текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%. В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup

- одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.