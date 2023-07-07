Пятница, 7 Июля 2023 14:59

АрмИнфо. Преобладающее большинство респондентов в Армении против изменения государственной символики страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса " In Nikol ?Veritas", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так на вопрос, есть ли необходимость в изменении государственной символики Армении, учитывая тот факт, что премьер страны Никол Пашинян заявил, что герб РА не соответствует реалиям, в которых сегодня находится республика, 88.3% опрошенных отметили, что не видят такой необходимости. Лишь 8 % видят необходимость во внесении изменений в госсимволику, еще 3.7% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 21 июня по 24 июня текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.