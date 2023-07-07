Пятница, 7 Июля 2023 14:06

АрмИнфо. В сеть попало полное видео инцидента, который произошел 15 июня назад на мосту через реку Хакари в Кашадагском (Лачинском) коридоре, когда ВС Азербайджана пытались установить флаг на подконтрольной Армении территории с другой стороны моста. Видео выложил в сеть российский телеграм-канал Рыбарь, имеющий более одного миллиона подписчиков.

Обнародованное видео, полностью меняет картину инцидента, произошедшего в тот день на мосту, и после которого Арцах оказался в тотальной блокаде, лишившись и тех скудных поставок продовольствия, которые доставлялись миротворцами на фоне вражеской блокады.

Напомним, что тогда <Радио Свобода> опубликовало трехминутное видео, из которого следовало, что российские миротворцы якобы помогают азербайджанским пограничникам установить флаг на территории Армении. Данное видео было быстро подхвачено и растиражировано армянским сегментом социальных сетей. Это вызвало бурные обсуждения в армянском обществе, за которыми последовали обвинения в предательстве и пособничестве азербайджанцам в адрес российских миротворцев.

Однако, полному видео, обнародованное сегодня, демонстрирует диаметрально противоположную ситуацию той, что описывалась в сети пару недель назад.

Стоит отметить, что из видео видно, что оно снято из того же ракурса что и предыдущие, а значит изначально было полное видео, которое обрезали и слили в сеть. Можно предположить, что это сделало армянская редакция радио Свобода, у которой это видео первым оказалось. Этот вызывает много вопрос, в том числе цель этого шага и почему власти Армении не выложили сразу полное видео. Ведь, несомненно они им обладали, так как МО Армении выкладывало в сеть видео, где армянский снайпер сбивает вражеский флаг.

Кроме того, в обнародованном видео становится очевидным, что никакого сопровождения и <живых стен> для азербайджанских пограничников со стороны российского миротворческого контингента (РМК) не было организовано, все было диаметрально наоборот. На видео четко видно, что миротворцы пытались не дать пройти азербайджанским пограничникам с флагштоком, пытались не позволить повесить флаг, потом представитель РМК скинул флагшток, далее два БТР перекрыли мост и не позволяли вражеским силам пройти на другую сторону, все это сопровождается локальными стычками между РМК и азербайджанскими военными как у флагштока, так и у БТРов.

Также видно, что РМК флаг убирают, а вешают азербайджанцы его заново

после того, как на место пребывают представители пограничной службы

Армении. Вызывает много вопросов и тот факт, что после каких-то

переговоров уже между армянскими и азербайджанскими пограничниками

(РМК стоит рядом), вражеская сторона вешает флаг и за этим наблюдает армянские погранцы. А после того, как флаг водружается, по нему стреляет армянский снайпер и флаг слетает в обрыв.

Это видео вызывает множество вопросов, в том числе и к армянским силовым структурам. Примечательно, что после того, как сегодня это видео появилось в сети, известный блогер из Арцаха Ален Гулян, прокомментировал его следующим образом: <Я продолжают придерживаться того убеждения, что 15 июня с территории Армении был открыт огонь не по вражеским пограничникам водружающим флаг, а по арцахским армянам>.