Пятница, 7 Июля 2023 13:39

АрмИнфо. 7 июля Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла главного советника по правам человека на Южном Кавказе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Владимира Школьникова. Об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

Согласно источнику, Школьников, поздравив Анаит Манасян с принятием важной миссии Защитника прав человека, подчеркнул важность осуществления защиты прав человека на национальном уровне.

В свою очередь, Манасян, приветствуя гостя, представила проблемы защиты прав человека, вызванные с пограничной безопасностью. Она указала на результаты ознакомительной работы, проведенной в Сюникской и Гегаркуникской областях, общине Ерасх, отметив, что ситуация с защитой прав человека в приграничных населенных пунктах вызывает большое беспокойство в связи с азербайджанской агрессией.

В этом контексте Защитник прав человека отметила, что в приграничных районах нарушаются жизнь человека, его права на физическую и психическую неприкосновенность, право на собственность, на образование, на свободное передвижение, а также другие основные права.

Омбудсмен также рассказала о гуманитарной ситуации, сложившейся в результате блокирования Лачинского коридора, отметив, что создавшаяся ситуация готовит благодатную почву для постоянных нарушений основных прав человека.

В рамках встречи Анаит Манасян коснулась проводимой работы в направлении защиты прав семей, пропавших без вести, пленных, погибших военнослужащих и гражданских лиц. Омбудсмен сообщила, что регулярно встречается с родителями и родственниками последних. Кроме того, Защитник особо подчеркнула недопустимость распространения азербайджанскими СМИ видео и фото с участием армянских военнопленных. <На днях общественное телевидение Азербайджана опубликовало видео с участием военнопленных. Военнопленные не должны делаться объектом общественного интереса, чтобы предотвратить возможную дополнительную реакцию со стороны общественности", - сказал Омбудсмен.

Манасян указала и на антиармянскую политику Азербайджана, которая проявляется на всех государственных и общественных уровнях. <Сотрудники офиса ежедневно отслеживают азербайджанские СМИ и социальные платформы. Слова ненависти к армянам звучат на всех уровнях, в том числе, и на уровне высших должностных лицах Азербайджана", - сказала она.

По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене информацией в области защиты прав человека.