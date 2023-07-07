Пятница, 7 Июля 2023 13:24

АрмИнфо. Делегация Центральной избирательной комиссии Республики Армения осуществит наблюдательную миссию на внеочередных президентских выборах в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении ЦИК РА.

Согласно источнику, визит армянской делегации осуществляется по приглашению председателя ЦИК Узбекистана. Делегация ЦИК РА будет находиться в Узбекистане с 6 по 9 июля с целью проведения миссии по наблюдению за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут 9 июля. Делегацию возглавляет председатель ЦИК РА Ваагн Овакимян, в состав делегации также вошли члены ЦИК Жирайр Карапетян и Анна Григорян.

В рамках визита председатель ЦИК РА также примет участие в первом заседании экспертного совета руководителей избирательных органов государств- участников СНГ.