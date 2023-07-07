Пятница, 7 Июля 2023 11:56

АрмИнфо. Азербайджанский карманный суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух армянских военнослужащих Арутюнян Овакимяна и Карена Казаряна, похищенных с суверенной территории РА 26 мая текущего года.

Вражеская сторона, после похищения армянских военнослужащих, которые везли продовольствие на боевые позиции товарищам, сфальсифицировала в отношении них уголовное дело, заверив, что мол эта члены диверсионной группы, нарушившие границы АР.