Пятница, 7 Июля 2023 11:35

АрмИнфо. Армения привержена сохранению культурного наследия для будущих поколений, чтобы достичь Целей устойчивого развития, проложить путь к миру, в котором каждый народ дорожит своим прошлым, принимает свое разнообразие и несет ответственность за построение устойчивого и инклюзивного будущего для всех. Об этом заявила третий секретарь Постоянного представительства Армении при ООН Аракся Бабикян в ходе интерактивного диалога высокого уровня по культуре и устойчивому развитию.

По ее словам, являясь важным компонентом человеческого общества и движущей силой устойчивого развития, культура дает людям и сообществам сильное чувство идентичности и социальной сплоченности. Сохранение и передача будущим поколениям материального и нематериального культурного наследия человечества является важным элементом продвижения эффективной политики, направленной на ускорение полного осуществления повестки на период до 2030 года.

<Признавая преобразующую силу культуры, Армения как страна с тысячелетней историей привержена сохранению и популяризации культурного наследия, включая его в свои национальные планы и стратегии развития, направленные на сохранение культуры, модернизацию инфраструктуры, расширение туризма, а также создание культурных центров неформального образования. Во время карантина, вызванного эпидемией, армянские музеи и другие соответствующие учреждения адаптировали цифровые технологии для создания онлайн-выставок, виртуальных туров и цифрового контента>, - отметила Бабикян.

Она добавила, что в продвижении и защите культурного наследия ЮНЕСКО играет важную и уникальную роль, оказывая поддержку государствам-участникам в сохранении культурного наследия, обмене знаниями, поощрении гендерного равенства, предоставлении качественного образования для достижения Целей устойчивого развития, мира и безопасности. Список Всемирного наследия и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включает ряд исторических памятников и примеров нематериального культурного наследия Армении и армянского народа, таких как монастыри Ахпат и Санаин X века, дудук - деревянный духовой музыкальный инструмент. <Символика и мастерство изготовления армянских хачкаров имеет большое значение для моей страны не только для формирования национального самосознания, но и для социально-экономического развития Армении. В этом контексте мы считаем, что культурное наследие как общее достояние всего человечества, независимо от религиозного, этнического или исторического происхождения, должно быть защищено путем сохранения его точного исторического происхождения в рамках устойчивого развития нации и региона. В условиях, когда культурное разнообразие подвергается нападкам, а новые формы нетерпимости, разжигания ненависти и культурного присвоения мешают укреплению мира, развития и прав человека, ЮНЕСКО более чем когда-либо несет обязательство защищать культуру, учитывая ее уникальный мандат и опыт, в том числе, в конфликтных и постконфликтных ситуациях>, - подчеркнула третий секретарь представительства ООН.

Бабикян также отметила, что вооруженные конфликты и боевые действия в различных частях мира, в том числе, и в регионе Южного Кавказа, оказывают разрушительное воздействие на объекты культурного и религиозного наследия, которые представляют собой невосполнимую ценность для всего человечества как уникальное выражение истории, самобытности и культурной памяти. Улучшение сбора данных, внедрение надежных механизмов мониторинга и оценки, укрепление партнерских отношений и обмен информацией, а также использование цифровых и спутниковых технологий, инновационных решений обеспечивают широкий набор инструментов для защиты культурного наследия и предотвращения культурного вандализма. <Армения привержена сохранению для будущих поколений культурного наследия, чтобы достичь Целей устойчивого развития, проложить путь к миру, в котором каждый народ дорожит своим прошлым, принимает свое разнообразие и несет ответственность за построение устойчивого и инклюзивного будущего для всех>, - подчеркнула дипломат.