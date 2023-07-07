Пятница, 7 Июля 2023 10:49

АрмИнфо. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян отреагировал на высказывания посла США в Армении Кристины Квин в интервью ОТА (она посчитала возможным проживание арцахцев в составе Азербайджана - ред.), назвав их безрассудной поддержкой насильственного подчинения демократического Арцаха диктаторскому Азербайджану, что является своего рода <смертным приговором> для более чем 120 000 коренных армян-христиан.

В заявлении Амбаряна, поступившем в АрмИнфо, выражается убеждение, что заявление посла Квин не было случайным.

<На самом деле это был рассчитанный шаг - часть более широких дипломатических усилий администрации Байдена-Харриса по принуждению демократического Арцаха подчиниться геноцидальному Азербайджану.

Президент придерживается такого безрассудного подхода, прекрасно понимая, что любое урегулирование на такой основе представляет собой верный смертный приговор для более чем 120 000 коренных армян-христиан Арцаха. Эта неизбежная истина объясняет, почему он и его команда так сильно стремятся - как по внутренним, так и по дипломатическим причинам - умыть руки от ответственности за поддержку открыто объявленной Баку этнической чистки Арцаха>, - отметил Амбарян.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты несут как моральные, так и международно- правовые обязательства активно предупреждать этнические чистки.

<Слова и действия Азербайджана (блокады, нападения, отключения электроэнергии, разжигание ненависти, прямые угрозы и т. д.) являются более чем убедительным свидетельством того, что армянам Арцаха и приграничных районов Армении угрожает опасность геноцида.

Неспособность администрации предпринять решительные превентивные и упреждающие действия для защиты Арцаха делают США соучастниками этнической чистки армян Азербайджаном. Хуже того, администрация поощряет азербайджанскую агрессию, постоянно давая зеленый свет режиму Алиева, продолжая оказывать американскую военную помощь Азербайджану, отказывая в американской гуманитарной помощи Арцаху и неоднократно отказываясь привлечь Азербайджан к ответственности за его военные преступления и нарушения прав человека>, - продолжил исполнительный директор АНКА.

По его словам, администрации Байдена-Харриса пора выполнить моральные и юридические обязательства Америки по предотвращению геноцида азербайджанцев против Арцаха.

Амбарян считает, что США должны установить для Баку жесткие сроки снятия блокады и прекращения всех актов агрессии против Арцаха и Армении.

<США должны ввести глобальные санкции Магнитского и другие санкции в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников за несоблюдение этого срока, полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 Закона о поддержке свободы и заблокировать все прямые продажи или передачи третьим лицам американского оружия или средств защиты в Азербайджан.

США должны немедленно предпринять конкретные действия по предотвращению геноцида в Арцахе, возглавив международные усилия по признанию статуса Арцаха как самоуправляемого. Это в свою очередь требует: гарантий безопасности ООН; устойчивого международного миротворческого присутствия; сильной американской и международной гуманитарной помощи и содействия в целях развития; безопасной транспортной, торговой и энергетической связи с Арменией; стратегической буферной зоны и продовольственной, водной и энергетической безопасности>, - резюмировал он.