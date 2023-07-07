Пятница, 7 Июля 2023 10:37

АрмИнфо. В рамках визита министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна в Великобританию подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальных вопросов РА и британской общественной организацией <Забота о детях>. Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства.

Меморандум подписан с целью расширения сотрудничества в сфере защиты прав ребенка и развития института патронатного воспитания, что является результатом налаженного ранее тесного сотрудничества. В январе 2023 года по приглашению Мкртчяна Роберт Гловер - основатель общественной организации <Забота о детях> - присутствовал в Армении во время показа фильма <Дети Шанхая> о приемных семьях. поделился собственным опытом и видением развития приемной семьи.

В церемонии подписания меморандума также принял участие принц Майкл Джордж Чарльз Франклин Кентский.

В рамках меморандума планируется усовершенствовать процессы, обеспечивающие реализацию права ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на проживание в семье. Предусмотрено проведение обмена опытом, тренингов, а также организовать проведение региональной конференции на тему <Развитие института патронатного воспитания>, которая состоится в Ереване в сентябре 2023 года. Достигнута договоренность о ее регулярном проведении в Армении.