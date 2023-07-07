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 Пятница, 7 Июля 2023 10:09
Марианна Мкртчян

Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении

Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении

АрмИнфо. Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении.

<Очередная открытая пропаганда территориальных претензий на суверенитет соседней страны:  по бакинскому телевидению в эфире прогноза погоды Республика Армения, включая столицу Ереван, представлена как Азербайджан. Выставленные напоказ больные иллюзии и враждебная риторика должны быть категорически отвергнуты!>, - написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в своем микроблоге в Twitter.

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