Пятница, 7 Июля 2023 10:00

АрмИнфо. Во второй половине дня 6 июля азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Мартунинском районе.

Как сообщает пресс-служба МВД Арцаха, 6 июля в 13:50 в Мартунинское РОВД поступило сообщение о том, что около 12:15 жители Мартуни, сантехники Б.И., Р. А. и электрик А.Ф., производили ремонт артезианской скважины в административном районе села Бердашен и с азербайджанских боевых позиций велся огонь в их сторону из оружия разного калибра.

<В связи с нарушением режима прекращения огня ремонтные работы были остановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам>, - говорится в сообщении МВД НКР.