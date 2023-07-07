Пятница, 7 Июля 2023 09:58

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в США секретарь Совбеза РА Армен Григорян 6 июля в Белом доме обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию и вызовы как региональной, так и более широкой, внерегиональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте Григорян представил собеседнику подходы армянской стороны по ряду важных направлений.

Также собеседники обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес, в частности развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и демократии.