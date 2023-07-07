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АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в США секретарь Совбеза РА Армен Григорян 6 июля в Белом доме обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию и вызовы как региональной, так и более широкой, внерегиональной безопасности.
Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте Григорян представил собеседнику подходы армянской стороны по ряду важных направлений.
Также собеседники обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес, в частности развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и демократии.
|Представительство РА при ООН: Армения привержена сохранению культурного наследия для будущих поколений
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|В Армении пройдет региональная конференция, направленная на развитие Института патронатного воспитания
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|Враг вновь обстрелял мирных жителей Арцаха
|Армен Григорян и Джейк Салливан обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Главы МИД Армении и Франции подчеркнули императив разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Считаем недопустимым, чтобы международное сообщество и, в частности, РФ, оставили угрозы Азербайджана без должного внимания и ответа - МИД Арцаха
|Ваан Костанян проинформировал посла Бахрейн о последних развитиях в армяно- азербайджанских отношениях и вокруг Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян принял представителя Святого Престола
|Вице-спикер Армении на встрече с представителями СЕ заявил о важности скорейшего преодоления гумкризиса в Нагорном Карабахе
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|Анаит Аванесян: При надлежащем уровне вакцинации преодолеть вспышку кори можно по истечению 1-2 месяцев
|Захарова: У России давно нет иллюзий относительно способности Франции, внести позитивный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха
|Госминистр: завтра азербайджанцы могут заявить, что арцахцы используют слишком много воды
|Глава МИД Арцаха: на странах-сопредседателях МГ ОБСЕ лежит прямая ответственность за развитие ситуации в Нагорном Карабахе
|Сергей Копыркин принял участие в церемонии передачи Правительству Армении функции управления реализацией программы ВПП по устойчивому школьному питанию
|Егише Киракосян: надеемся, что Международный суд ООН не будет тянуть с решением по Лачинскому коридору
|Пашинян анонсировал свою скорую встречу с Алиевым
|У Армении пять новых генералов - соответствующие указы подписал Ваагн Хачатурян
|Армения никогда ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства - Пашинян
|Секретарь Совбеза Армении проводит встречи в Вашингтоне
|Азербайджан на самом высоком уровне осуществляет армянофобскую политику - Омбудсмен Армении
|Пашинян ответил Алиеву
|Армен Ашотян - политзаключенный, а его арест - следствие политической, оппозиционной деятельности - геноцидовед
|Экс-госминистр Арцаха послу США: Британия была не хуже Азербайджана, а американцы не были лучше арцахцев
|Степанакерт послу США: Умиротворение агрессора воспринимается им в качестве поощрения его деструктивной политики
|Экс-спикер НС РА: Пашинян обязан согласиться на предложение Осканяна, момент истины наступил
|Ереван отреагировал на очередные беспочвенные выпады Алиева в адрес Армении
|Президент Tуркменистана принял участие в совете глав государств-членов ШОС
|Аветик Чалабян: страсти вокруг инициативы <Айякве> продолжают накаляться
|Абдоллахиян: Иран всегда был против изменения границ в регионе
|Маршал Сената Польши: мы заинтересованы в установлении мира в регионе, уважая намерения и права конфликтующих сторон
|Депутат НС РА: переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся не о мире, а о мирной капитуляции Армении
|Араик Арутюнян провел совещание по вопросам безопасности и гуманитарным вызовам
|Армения, Греция и Кипр подписал годовой план сотрудничества в оборонной сфере
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Читайте Конституцию РА: во многих случаях у граждан возникают трудности именно из-за незнания своих прав - Пашинян поздравил граждан с Днем Конституции
|Путешествуйте выгодно
|В Екатеринбурге состоялась встреча генпрокуроров Армении и России
|Во Франции и Армении покажут танцевальное представление <Цвет граната>, приуроченное 100- летию Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы
|Посол Ирана уверен в укреплении армяно-иранского сотрудничества
|Спикер: Армения ожидает от международных партнеров применения санкций против Азербайджана
|Ален Симонян представил ситуацию на границах Армении и в Нагорном Карабахе в ходе встречи со спикером Сейма Польши
|Представитель Армении по международным правовым вопросам прокомментировал постановочный судебный процесс над армянскими военнопленными
|Глава МИД Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Армения и Италия обсудили возможности расширения сотрудничества в культурной сфере
|Армения и Литва отмечают важность взаимных визитов на высоком уровне и продвижение многопланового сотрудничества
|Мгер Григорян и Аббас Бадахшан Зохури обсудили повестку армяно-иранских отношений
|Делегация МИД Индии отдала дань уважения памяти жертвам Геноцида армян
|Эксперт: Когда <мировое сообщество> предлагает арцахским армянам <найти общий язык> с диктатурой, где ненависть к армянам является государственной политикой - это цинизм и лицемерие
|Экс-министр ИД: необходима новая переговорная группа, которая изменит логику переговоров по Арцаху
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