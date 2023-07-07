Пятница, 7 Июля 2023 09:55

АрмИнфо. Главы внешнеполитических ведомств Армении и Франции Арарат Мирзоян и Катрин Колонна в ходе состоявшегося 6 июля телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян представил французской коллеге последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Были затронуты ключевые вопросы процесса, в частности делимитация государственной границы между Арменией и Азербайджаном, решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, а также вопросы, связанные с разблокировкой экономических и транспортных путей в регионе.

Мирзоян подчеркнул недопустимость решения проблем путем применения силы или угрозы силой, а также необходимость для Азербайджана воздерживаться от агрессивных действий и провокационной риторики.

Был подчеркнут императив международных усилий для преодоления гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора, и для предотвращения дальнейших действий Азербайджана, направленных на проведение этнических чисток.

В своем микроблоге в Твиттер Колонна, касаясь разговора с Мирзояном, в частности, написала: <Франция мобилизована для достижения справедливого мира, уважающего международное право. Я поделился с Араратом Мирзояном поддержкой Франции искренних усилий Армении по достижению мира путем переговоров с Азербайджаном и сохранению прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе>.

Как ранее сообщало АрмИнфо, вражеская сторона с 15 июня держит под полной блокадой единственную дорогу, соединяющую Арцах с внешним миром. Эта дорога была под частичной блокадой под надуманным экологическим предлогом с 12 декабря 2022 года. Агрессивные действия Азербайджана по удушению Арцаха происходят на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.