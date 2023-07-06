Четверг, 6 Июля 2023 21:06

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление о нагнетании Азербайджаном воинственной и агрессивной риторики.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится: <В последнее время азербайджанские государственные структуры и подконтрольные правительству СМИ развернули масштабную дезинформационную кампанию, направленную на введение в заблуждение международного сообщества и создание предлога для новой агрессии против Республики Арцах и ее народа. В частности, создавая и продвигая ложные нарративы против Армии обороны Арцаха, Азербайджан, по сути, отрицает неотъемлемое право народа Арцаха на самооборону и стремится лишить его любых средств и возможностей обеспечения собственной безопасности в условиях постоянных угроз и военных провокаций против мирного населения Арцаха со стороны Баку.

Несмотря на то, что миротворческий контингент РФ ни разу не зафиксировал нарушение режима прекращения огня с арцахской стороны, официальный Баку продолжает ложно обвинять армию обороны Арцаха в обстреле своих позиций и одновременно нагнетать агрессивную и воинственную риторику, тем самым создавая информационно­пропагандистскую почву для новой агрессии против Республики Арцах. Об этом свидетельствует тот факт, что, власти Азербайджана продолжают последовательно отвергать предложения об отправке в Арцах, в том числе в Лачинский коридор, международной миссии по сбору фактов, которая сможет на месте оценить ситуацию и представить международной общественности объективную картину происходящего.

Подобный нескрываемый военно-политический шантаж, применяемый в отношении Арцаха, в том числе продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, разжигание и пропаганда расовой ненависти и дискриминации, уничтожение армянского культурного наследия, тотальная транспортная и энергетическая блокада и незаконное установление азербайджанского КПП в Лачинском коридоре неприемлемы и являются грубым нарушением обязательств Азербайджана по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а также постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года.

Очевидно, что подобные агрессивные и дестабилизирующие действия Азербайджана направлены, в том числе, на то, чтобы не допустить создание условий для конструктивного диалога между сторонами на основе принципов равноправия и добросовестности и возобновления мирного процесса по урегулированию конфликта. Воодушевленные полной безнаказанностью и вседозволенностью, власти Азербайджана не считаются ни с какими призывами и заявлениями международного сообщества о недопустимости деструктивных действий и необходимости решения всех спорных вопросов путем конструктивного диалога. В этой связи считаем недопустимым, чтобы международное сообщество и, в частности, Российская Федерация, миротворческий контингент которой дислоцирован в Арцахе и под гарантии безопасности которой десятки тысяч арцахцев вернулись на родину после войны 2020 года, оставили угрозы Азербайджана без должного внимания и ответа.

В этом контексте вновь подчеркиваем, что ответственные члены международного сообщества и, в частности, все вовлеченные в мирный процесс акторы, не должны игнорировать и тем более поощрять определенными заявлениями нарушения Азербайджаном своих международных обязательств и проводимую им в отношении народа Арцаха политику этнической чистки, которая может перерасти в еще более масштабное преступление против человечности. Убеждены, что только должная и однозначная политическая оценка действий Азербайджана, а также конкретные и действенные меры международного сообщества по пресечению его международно противоправных деяний могут создать условия для обеспечения прав и безопасности народа Арцаха и установления прочного мира и стабильности в регионе>.