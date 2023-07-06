Четверг, 6 Июля 2023 20:56

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 6 июля принял новоназначенного посла Королевства Бахрейн в Республике Армения Насера Мухаммеда Юсуфа Аль Балуши (резиденция в Риме) по случаю вручения копии верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Ваан Костанян поздравил посла Аль Балуши со вступлением в должность и отметил, что отношения между Арменией и арабским миром имеют многовековую историю. В этом контексте он выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление и углубление отношений между Арменией и Бахрейном.

Стороны отметили, что нынешнее двустороннее сотрудничество имеет значительный нереализованный потенциал, и выразили готовность приложить все усилия, направленные на развитие текущего сотрудничества в торгово-экономических отношениях, привлечении инвестиций, сельском хозяйстве, инфраструктуре, туризме, здравоохранении, образовании, культуре и в других сферах. Собеседники подчеркнули важность взаимных визитов на высшем уровне, а также расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Ваан Костанян проинформировал посла о последних развитиях в армяно-азербайджанских отношениях и вокруг Нагорного Карабаха, в частности, о гуманитарном кризисе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте замминистра подчеркнул готовность Республики Армения урегулировать существующие вопросы путем мирных переговоров.