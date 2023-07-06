Четверг, 6 Июля 2023 20:12

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Апостольского нунция Святого Престола, архиепископа Жозе Авелино Беттанкура.

Премьер-министр высоко оценил сотрудничество между правительством РА и Святым Престолом и отметил, что армянская сторона заинтересована в последовательном развитии и укреплении связей с Ватиканом, основанных на христианских ценностях и культурном наследии.

Двусторонне была подчеркнута необходимость организации взаимных визитов на высоком уровне между Арменией и Святым Престолом. В этом контексте был особо отмечен предстоящий визит государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина в Армению.

Собеседники также обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.