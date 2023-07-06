Четверг, 6 Июля 2023 17:56

АрмИнфо. ВТБ (Армения) открыл отделение «Москва» для обслуживания юридических лиц в новом современном пространстве в центре Еревана. Офис будет обслуживать почти 1 тыс. корпоративных клиентов банка всех сегментов. С начала года их количество увеличилось на 15%.

В новом отделении клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитные и сберегательные продукты, платежные бизнес-карты и подключение к онлайн-банку «Банк-Клиент» с круглосуточным доступом к основным финансовым услугам.

Дизайн и рабочие локации офиса спроектированы в современном стиле и организованы таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и его комфорт на всех стадиях обслуживания: для этого предусмотрены специальные переговорные. Посетителям доступно выделенное парковочное место.

«Качественный клиентский сервис, выстраивание эффективных бизнес-процессов и внимание к потребностям бизнеса – ключевые приоритеты в нашей работе в корпоративном сегменте. Сегодня отделение «Москва» обслуживает около 1 тыс. компаний различных сфер среднего и малого бизнеса, с начала текущего года их прирост составил около 15%. В комфортной обстановке нашего нового офиса посетители могут получить широкий спектр банковских услуг», - прокомментировал и.о. генерального директора – председателя Директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

Отделение «Москва» расположено по адресу: г. Ереван, ул. Арама 4/3, строение 59. Обслуживание клиентов осуществляется по будням с 9:30 до 17:00 часов.

