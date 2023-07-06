Четверг, 6 Июля 2023 17:27

АрмИнфо. <Я, в отличие от тех, кто меня обвиняет, никогда не жалел жизни для своей Родины, а также время покажет, что в создавшейся ситуации я сделал все возможное для защиты своей Родины>. Об этом говорится в заявлении бывшего командующего Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна.

Находящийся под стражей Арзуманян, посредством ArmLur.am распространил заявление, в котором констатировал, что в последнее время участились публикации различными должностными лицами не соответствующих действительности сведений обо мне.

По его словам, исходя из вышесказанного, он решил выступить с заявлением.

<Прежде всего, хотел бы отметить, что я принял командование Армией обороны Республики Арцах 27 октября 2020 года, в такой крайне сложной ситуации, когда враг уже пройдя несколько оборонительных рубежей, приблизился к подступам к Шуши, в армии царила хаотическая ситуация, враг имел безусловное превосходство как в воздухе, так и на земле.

В сложившейся ситуации я сделал все возможное, чтобы противостоять врагу, который многократно превосходил численно и по вооружению, и в некоторых случаях мы добились серьезных успехов.

Однако враг сконцентрировал более крупные силы и средства, противостоять которым у армянской стороны не было ни человеческих ресурсов, ни вооружения, о чем было хорошо известно и политическому руководству.

А выдвинутые мне обвинения напрямую связаны с политической ситуацией в Армении в конкретные моменты, с хронологией обвинений друг в друга в связи со сдачей Шуши разными лицами.

Именно с этой целью я был избран мишенью, чтобы какие-то люди

пытались навязать мне адресованные им обвинения.

Мои знакомые люди хорошо знают, что с 18 лет я с оружием в руках

сражался за свою Родину, а также одним из первых вошел в Шуши после

его освобождения. Поэтому абсолютно не считаю случайным и то, что я был избран мишенью.

Что касается обвинений в том, что якобы 29 сентября 2020 года наши силы освободили высоту Арегасар, однако вдруг я оказался там и отдал приказ оставить высоту и отступить, то, во-первых, у меня не было полномочий отдавать такой приказ, так как в то время я не был командующим Армией обороны.

Кроме того, если это соответствует действительности, то возникают следующие логические вопросы: если высота Арегасара действительно была занята нашими силами, и если 29 сентября я приказал сдать эту высоту, то почему тогда я не был привлечен к ответственности; и если я совершил такой преступный поступок, то почему через месяц после этого верховным главнокомандующим Вооруженных сил был назначен командующим Армией обороны? Более того, как мог человек, отдавший приказ сдать Арегасар, пользоваться таким доверием командования Вооруженных сил и верховного главнокомандующего?

Во избежание неуместных комментариев о том, что командование ВС и верховный главнокомандующий тогда не знали об этом, хочу отметить, что любой человек, имеющий какое- либо отношение к военному делу, подтвердит, что не может быть разработана операция по захвату высоты такой важности контратакой, высота занята, и командование ВС не знало бы об этом. Точно так же невозможно, чтобы командование вооруженных сил не знало, как занятая высота снова перешла противнику. Каждый шаг в установленном порядке докладывается вышестоящему начальству. А один месяц - очень серьезный срок, чтобы командование вооруженных сил и Служба национальной безопасности не знали об этом, а, зная об этом, я был бы назначен командующим АО.

Что касается обоснованности обвинений, то очевидно, что подтверждающих их доказательств нет и не может быть. Именно поэтому мы ходатайствовали о проведении публичного, открытого судебного разбирательства, чтобы общество четко представляло, что произошло на самом деле и почему мне предъявлены такие сфабрикованные обвинения.

А после того, как на заседании следственной комиссии Национального Собрания РА на протяжении нескольких дней публично представлялась информация о ходе войны, тем более остается непонятным, почему уголовное дело в отношении меня расследуется за закрытыми дверями. Наверное, чтобы за этими дверями заинтересованные лица могли свободно представлять свои выдумки. Я, в отличие от тех, кто меня обвиняет, никогда не жалел жизни для своей Родины, а также время покажет, что в создавшейся ситуации я сделал все возможное для защиты своей Родины>,

- резюмировал он. Напомним, что 30 августа 2022 года правоохранительные органы Армении задержали бывшего командующего АО,

когда он направлялся из Арцаха в Армению. Следственный комитет его в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Генерал- лейтенант Арзуманян был назначен командующим АО в октябре 2020 года и был освобожден от занимаемой должности в сентябре 2021 года. Он до сих пор находится под стражей.