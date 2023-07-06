Четверг, 6 Июля 2023 16:38

АрмИнфо. Прямой диалог является путем урегулирования проблем и достижения длительного и достойного мира. Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, об этом посол США в РА Кристина Квин заявила <Арменпресс> касаясь своего резонансного интервью Общественному телевидению Армении.

Так, в ответ на просьбу уточнить свою позицию относительно будущего Нагорного Карабаха в связи с ее же высказываниями, сделанными в интервью ОТА, Квин подчеркнула, что прямой диалог является путем урегулирования проблем и достижения длительного и достойного мира. <США не предопределяют исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха, а содействуют достижению соглашения, которое будет длительным, стабильным и обеспечит основу для мира. Вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха лежит в основе армяно­азербайджанского конфликта.

В конечном счете, единственный способ гарантировать долгосрочное урегулирование этого конфликта, который длился слишком долго и стоил многих человеческих жизней, - это обеспечить защиту прав проживающих в Нагорном Карабахе и чувство безопасности в своих домах>, - резюмировала посол.

Отметим, что 3 июля вечером посол США в Армении Кристина Квин в интервью ОТА, касаясь будущего Арцаха посчитала возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана. И это вопреки тому, что Азербайджан не скрывает своих геноцидальных устремлений в отношении армян.