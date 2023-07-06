Четверг, 6 Июля 2023 15:20

АрмИнфо. Москва выражает крайнюю озабоченность участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора. Об этом 6 июля в ходе еженедельной пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<По имеющейся информации гуманитарная ситуация в регионе ухудшается. С сожалением приходится констатировать, что из-за прекращения снабжения, население Нагорного Карабаха может остаться без запасов продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов. Это идет в разрез с трехсторонними договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года . Призываем Баку и Ереван решать все имеющиеся вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. Азербайджанскую сторону призываем к разблокированию Лачинского коридора, обеспечению беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в гражданских целях>, - сказала она.

На уточнение, каковы будут действия российских миротворцев в случае азербайджанской агрессии, Захарова подчеркнула, что они будут созвучны с ситуацией на земле, и соответствовать тем договоренностям, которые были достигнуты между тремя сторонами.

Вместе тем российский дипломат подчеркнула, что Москва поддерживает контакты с Баку и Ереваном для деэскалации ситуации в регионе. Она добавила, что эти контакты идут как по политической линии, так и по линии российского миротворческого контингента. По ее заверению, многое, всё же, зависит от самих сторон и их готовности идти на встречу друг к другу. <Мы со своей стороны все необходимые усилия прилагаем>, - подчеркнула представитель МИД России.

В тоже время Захарова не стала комментировать заявление сделанное президентом Арцаха, о том, что три карабахских села в Лачинском коридоре были переданы азербайджанской стороне по рекомендации РМК, дабы не допустить азербайджанской агрессии, заверив, что не знакома с этим вопросом.

<Но, коль речь зашла о Лачинском коридоре, то хотела бы отметить, что изменение маршрута произошли по итогам согласования в трехстороннем формате, как это предусмотрено заявлением от 9 ноября 2020 года>, - сказал она, отметив, что несправедливо говорить о том, что действие было сделано по указке одной стороны в данном вопросе. В заключение Захарова заявила о неспособности Франции играть посредническую роль в урегулировании нагорно- карабахского конфликта, из-за отсутствия компетентности по этому вопросу.